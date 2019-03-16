جامعة القاهرة في أسبوع.. افتتاح وحدة لحديثي الولادة بـ أبو الريش.. تغيير مسمى كلية الحاسبات.. وحملات مفاجئة لإجراء تحليل المخدرات للعاملين

رئيس جامعة القاهرة

توفير 10 حضانات بـ أبو الريش لخدمة حالات الصفراء الخطرة

مبادرة لدمج ذوى الإعاقة السمعية

حملة مفاجئة لتحليل المخدرات للعاملين بالجامعة



شهدت جامعة القاهرة خلال الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها افتتاح وحدة جديدة لحديثي الولادة بمستشفى أبو الريش وتغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كما افتتح رئيس الجامعة مهرجان الأسر الطلابية.



وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إضافة ١٢ حضانة للمبتسرين داخل وحدة حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش المنيرة الجديدة على أعلى مستوى ووفقا للمعايير الدولية.



وأكد الخشت على هامش افتتاح وحدة حديثي الولادة بمستشفي أبو الريش المنيرة أنه لا يمكن القضاء على قوائم الانتظار لأن الطاقة الاستيعابية للقسم لا تتحمل هذا الكم من المرضى ولكن إدارة المستشفى تسعى إلى تحسين خدماتها.



ونوه إلى أنه تم تحديث باقي الوحدات ليعمل القسم بقوة ٥٢ محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعى، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئى وتغيير الدم.



كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه المنعقد 14 مارس الجاري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، وكذلك إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية.



وقال الخشت إن هذه الخطوة، تمثل إضافة لهذا التخصص النوعي بالجامعة، وتعتبر نقلة كبيرة في تطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، مشيرًا الي أن جامعة القاهرة تسعى لأن يكون لها دور في التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يقود كل الاقتصاديات.



وعلى جانب آخر افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مهرجان الأسر الطلابية للعام الجامعي 2018/2019، تحت شعار "بنفكر في بكرة" بالحرم الجامعي، بحضور الدكتورة هبه نوح، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، ومدير عام رعاية الشباب، ومجموعة من الأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة، وتُقام فعاليات المهرجان لمدة 3 أيام بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة.



وقال رئيس جامعة القاهرة، خلال افتتاح المهرجان، إن مهرجان الأسر الطلابية لهذا العام يُعد الأفضل بفعالياته علي مدار الـ 20 عامًا الماضية، مضيفًا أن هذا الجيل من الشباب يتمتع بمميزات كبيرة ولديه القدرة على الحوار وبناء الذات، ويحتاج فقط أن نستمع له ونقترب منه ونفتح له مسارات العمل والإبداع، وهو ما تسعى إليه جامعة القاهرة.



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن المنافسات التي يتضمنها المهرجان هذا العام، تهدف إلي تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمي قدراتهم علي التفكير الابداعي، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق بإتحاد طلاب الجامعة، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم، مما يؤدي إلي تعميق الانتماء للوطن.



وأوضح الخشت، أن من بين شواهد مميزات هذا الجيل من شباب جامعة القاهرة، هو العدد الكبير من المسابقات المحلية والدولية التي يفوز بها الطلاب في مجالات مختلفة، لافتًا إلي أن نشاط الأسر الطلابية يجمع كل الأنشطة وكل مسارات الابداع، لافتًا إلى أن مصر تحتاج جهود هذا الجيل وتحتاج أن يغير الشباب من أنفسهم للأفضل



وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لتغيير العقل المصري حتي نستطيع تغيير مصر للأفضل، قائلًا: "لابد من تغيير أنفسنا وتنمية قدراتنا على الحوار والمناقشة وتحسين مهارات الذات وبيئة العمل"



فيما نظمت كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وذلك ضمن مبادرة جامعة القاهرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات على البذل والعطاء، ويتحتم علينا استغلالها بشكل أفضل، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام، باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل



وأضاف الخشت، أن مبادرة جامعة القاهرة تأتي في إطار دعم جامعة القاهرة للحملة القومية "قادرون باختلاف"، كما تسعى لدمج الطلاب ذوي الإعاقة السمعية بمجتمع جامعة القاهرة، حيث يدرس بالجامعة 35 طالبا وطالبة في قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية من ذوي الإعاقة السمعية، ويتم التواصل معهم عن طريق لغة الإشارة من خلال مترجم لغة إشارة توفره وزارة التضامن الإجتماعي لكل فرقة دراسية على حدها، ويدرس هؤلاء الطلاب مواد أشغال فنية وطباعة وتصوير، أشغال معدنية، نسيج وغيرها بالعملي، أما بالمواد النظرية، فيدرسون علم النفس، التربية، إعداد معلم، مناهج وطرق تدريس، وكل ما يخص إعداد معلم محترف، واكتسب الأساتذة، خبرة التعامل معهم بلغة الإشارة



كما أطلقت جامعة القاهرة حملات مفاجئة لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجامعة من كافة الكليات والإدارات والمستشفيات الجامعية، وتُجري الحملات من خلال المركز القومي للسموم التابع للجامعة.



وأكدت جامعة القاهرة في بيان لها اليوم، أنها ستطبق القانون بحسم واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي متعاطي من العاملين أو الممتنع عن التحليل.



من جانبه، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتنظيم أنشطة تثقيفية وندوات توعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، واستضافة نخبة من الأطباء والإعلاميين للتعريف بأضرار المخدرات.

