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الصندوق الكويتي يوقع اتفاقية مع السودان لتمويل محطة كهرباء بقيمة 170 مليون دولار

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:21 م
الصندوق الكويتي للتنمية
الصندوق الكويتي للتنمية
أ ش أ
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووزارة المالية السودانية اليوم الجمعة، اتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء (الفولة) الرديفة بولاية غرب كردفان، بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار).

وقال رئيس وفد الصندوق الكويتي مساعد المدير الاقليمي للدول العربية نصف النصف - في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، بعد مراسم التوقيع إن الصندوق وافق على تمويل المشروع بمبلغ إجمالي 50 مليون دينار كويتي (170 مليون دولار)، موضحا أن المشروع ينفذ على قرضين، قيمة كل منهما 25 مليون دينار (85 مليون دولار)، بفترة سداد يصل مداها الى 25 عاما، شاملة فترة المهلة المحددة بخمس سنوات.

وأوضح النصف أن الكهرباء تمثل المحرك الاساسي للتنمية، مؤكدا حرص الصندوق على دعم المشروعات في السودان؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والخرطوم، معتبرا أن السودان أول دولة تحظى بتمويل الصندوق الكويتي بعد انشائه.

ومن جهته، اثنى وزير الدولة بالمالية السوداني مصطفى حولي على الدعم الذي ظل يقدمه الصندوق الكويتي لبلاده، ومساعداته المالية والفنية لمختلف قطاعات التنمية في السودان.

ووصف مشروع كهرباء الفولة ب"المهم"، معتبرا أن المشروع استراتيجي لتأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن تكلفة تمويل مشروع محطة كهرباء (الفولة) نحو 188 مليون دولار، منها ما يعادل 170 مليون دولار تمويل الصندوق الكويتي، فيما تتحمل حكومة السودان 18 مليون دولار بالمكون المحلي، تشمل تكلفة الأعمال المدنية للمشروع

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