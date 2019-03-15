ورش فنون تشكيلية لذوي القدرات الخاصة بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة العدوة محاضرة العلمية للأطفال "عن حب الوالدين"، حاضر فيها محمد حسن موجه اللغة العربية وذلك بمدرسة العدوة الابتدائية ٢، تحدث فيها عن فضل الوالدين وواجب برهما الذى به تكون النجاة من هموم ومشاكل الدنيا وكذلك النجاة، فى الآخرة.



وأشار إلى أن الآيات الكريمة من القرآن الكريم وإلى السنة النبوية والتي حثت على بر الوالدين.



وفى سياق متصل عقد بيت ثقافة أبوجرج ورشة فنية تشكيلية عن عيد الأم لذوي القدرات الخاصة لبيت ثقافة أبوجرج وبالتعاون مع مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.



كما أقام قصر ثقافة المنيا ورشة فنية لعمل شخصيات كرتونية بالصلصال لذوى القدرات الخاصة، بجانب ورشة تدريبية على التدقيق اللغوى للمدرب باسم محمد حسن.