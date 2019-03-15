خلاف على بيع سيارة وراء قتل سائق وإلقاء جثته أمام المركز الطبي بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالغربية لقيامهم بالاشتراك مع أخر بالتعدى على أحد المواطنين مما أدى إلى لوفاته.





اعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار تكثيف الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من أحد المراكز الطبية بوصول حامد.أ.ح- 35 سنة سائق ، ومقيم بدائرة مركز المحلة "متوفى".





تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من يسرى ك. ع- 48 سنه عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه فى قضية "سلاح أبيض" هارب ، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة بمسكنه ورضا ا. ع- 43 سنه عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق ضبطه فى قضية "مخدرات" ومسعد م. م- 29 سنة ميكانيكى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه فى قضية "سلاح أبيض" وياسر ع. ع- 50 سنه صاحب كافتريا ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.





أكدت تحريات فريق البحث وجود خلافات على بيع سيارة بين المجنى عليه ، وبين المتهم الأول والثانى وقيامهما بإستدراج المجنى عليه من محل إقامته إلى مسكن المتهم الأول، وقاما بالاستعانة بالمتهم الثالث والرابع من أصدقائهم وتناوبوا التعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.



