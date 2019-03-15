ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

خلاف على بيع سيارة وراء قتل سائق وإلقاء جثته أمام المركز الطبي بالغربية

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:02 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالغربية لقيامهم بالاشتراك مع أخر بالتعدى على أحد المواطنين مما أدى إلى لوفاته.

اعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار تكثيف الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من أحد المراكز الطبية بوصول حامد.أ.ح- 35 سنة سائق ، ومقيم بدائرة مركز المحلة "متوفى".

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من يسرى ك. ع- 48 سنه عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه فى قضية "سلاح أبيض" هارب ، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة بمسكنه ورضا ا. ع- 43 سنه عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق ضبطه فى قضية "مخدرات" ومسعد م. م- 29 سنة ميكانيكى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه فى قضية "سلاح أبيض" وياسر ع. ع- 50 سنه صاحب كافتريا ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.

أكدت تحريات فريق البحث وجود خلافات على بيع سيارة بين المجنى عليه ، وبين المتهم الأول والثانى وقيامهما بإستدراج المجنى عليه من محل إقامته إلى مسكن المتهم الأول، وقاما بالاستعانة بالمتهم الثالث والرابع من أصدقائهم وتناوبوا التعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ( الثانى – الثالث – الرابع ) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الأول "هارب" ، وأنهم عقب التيقن من وفاة المجنى عليه تم إحضاره إلى المركز الطبى العالمى وتركوه وفروا هاربين.

ترشيحاتنا

نيوزيلندا: العثور على متفجرات بحوزة المتهمين بالهجوم الإرهابي على المسجدين.. فيديو

التعليم تبدأ توزيع شريحة تابلت أولى ثانوي على الطلاب.. الأحد

الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة في هذه الأوقات.. فيديو

49 قتيلا و48 جريحا فى إطلاق نار على مسجدين بـ نيوزيلندا.. فيديو وصور

شاهد .. لحظة اعتقال مهاجم مسجد نيوزيلندا

فيس بوك يفاجئ مستخدميه بميزة من نوع خاص

قتلوهم وهم بيصلوا.. اللقطات الأولى لحادث مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. فيديو

إبراهيم سعيد ينعي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

كيف تعالج نفسك من إدمان الموبايل

مدحت صالح يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته.. ويرد على سؤال إيه بيعجبك في الست

محسن صالح يهاجم أمريكا وأوروبا بعد حادث نيوزيلندا

قرعة دوري أبطال أوروبا ..ليفربول محمد صلاح يواجه بورتو البرتغالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

الرئاسة: إنشاء أكبر مزرعة بمساحة 60 ألف فدان لإنتاج التمور والعنب بتوشكى ومجتمعات عمرانية جديدة موازية.. صور

فيديو

فيديوجراف| أكبر أزمة في تاريخ فيسبوك
خبير: التجارة البينية بين مصر وأفريقيا لا تتناسب مع تاريخهم.. فيديو
فيديوجراف| فلاديمير بوتين.. قائد أعاد للدب الروسي هيبته‎
شاهد.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية نقابة الصحفيين
محافظة الفيوم تبدأ الاحتفال بالعيد القومى.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟