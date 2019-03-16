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جامعة حلوان فى أسبوع.. ماجد نجم يلتقى بالعباقرة.. وتنظيم بطولة الملاكمة.. وبدء فاعليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء

السبت 16/مارس/2019 - 07:31 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
ماجد نجم يستقبل عباقرة جامعة حلوان والجامعة تعمل على توفير جو ملائم لتحصيل العلم
أول مرة .. اختبار إلكتروني لـ 500 طالب وطالبة بطب حلوان
انطلاق فعاليات المهرجاني الإرشادي والكشفي بجامعة حلوان
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحصل على الاعتماد من هيئة الجودة
تأهيل مقدمي خدمات التوجيه والإرشاد المهني.. ورشة عمل بجامعة حلوان

شهدت جامعة حلوان هذا الاسبوع العديد من الأحداث المهمة، التي لفتت انتباه جميع المهتمين بأخبار الجامعة سواء من الطلاب أو هيئة التدريس.

واستقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، يوم الخميس 14/3/2019، عباقرة جامعة حلوان وهم طلاب الجامعة الذين شاركوا في الموسم الثاني من برنامج "العباقرة" واستطاعوا الفوز على الفريق المنافس خلال حلقة البرنامج التي شهدت منافسة شديدة الحماسة بين الطلاب.

وأوضح أن سعي الجامعة لإنشاء مركز عباقرة جامعة حلوان يهدف إلي دعم المواهب في مختلف المجالات، بما يساهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على القراءة والإطلاع في مختلف المعارف، وإيجاد آلية جديد للتواصل الإيجابي بين الطلبة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

و على جانب أخر أجرى رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية بالحرم الجامعي بعين حلوان لمتابعة العملية التعليمية وأحوال الطلاب والوقوف على سير الدراسة بالكليات وعلي آخر المستجدات في أعمال التطوير التي تجري بالمدخل الرئيسي للجامعة وطريق المظلات، وشدد سيادته على ضرورة الاستمرار في المحافظة على جميع المنشآت لكي تظل بصورتها المميزة.

وعقدت وحدة القياس وتقويم الطلاب بكلية الطب جامعة حلوان لأول مرة بالكلية " اختبار إلكتروني حقيقي " ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و يأتي ذلك في إطار خطة جامعة حلوان وكلية الطب في مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات بالجامعات الدولية، وفي ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تحويل الاختبارات الورقية تدريجيًا إلى اختبارات إلكترونية في جميع كليات الجامعة.

وأقامت الجامعة للمهرجان الإرشادي الـ 27 والمهرجان الكشفي الـ 40 والكرنفال بجامعة حلوان، والذي تنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب وتضمن المهرجان إقامة العديد من المسابقات الفنية والثقافية والدينية، وقد تنافس الطلاب في العديد من المجالات (الإرشادية - الدينية - الثقافية - الفنية - الرياضيه - القيم والتقاليد - العلمية - خدمة المجتمع والبيئة).
و نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان "يوم الشعوب الدولي"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، في إطار اهتمام الجامعة بتنمية معرفة الطلاب بالتراث الثقافي والحضارى للدول.

ونظمت كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بجامعة حلوان ورشة عمل بالتعاون مع هيئة G.I.Z الألمانية بعنوان "الإرشاد والتوجيه المهني".

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره واعتزازه بما حققته كلية الفنون التطبيقية من تقدم بعد حصول الكلية على درجة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

انطلقت وسط حشد طلابي كبير فعاليات "الملتقى الأول للتدريب الصيدلي" لطلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان والذي أقيم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وبحضور نخبة من ممثلي شركات الأدوية والصيدليات بالسوق المصري.

كما أنطلقت ، فعاليات "نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري" بجامعة حلوان، والذي يقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، وذلك في إطار دور جامعة حلوان للعمل على تطوير الفكر الطلابي وفي تجربة جديدة وفريدة من نوعها يخوضها طلاب جامعة حلوان.

ونظمت جامعة حلوان البطولة السادسة والأربعين لألعاب القوى والملاكمة للجامعات المصرية ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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