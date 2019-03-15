حقوق الإنسان بالبرلمان: حادث نيوزيلندا يدق ناقوس الخطر على أوروبا

أدان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الهجوم الإرهابي الخسيس ضد المصلين الأبرياء داخل "مسجد النور" في شارع دينيز بمدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، واصفا هذا الحادث بالمجزرة التى تدق ناقوس الخطر أمام الأوروبيين بخطورة ظاهرة الارهاب الأسود.



وقال عابد فى بيان، اليوم، إن المسلح حسبما ذكرت وسائل الاعلام الأوروبية ويدعى برنتون تارانت، دخل إلى المسجد يحمل سلاحا رشاشا، وأخذ يطلق النار مما نتج عنه مقتل ٤٩ واصابة ٥٠ شخصا على الأقل.



وأضاف النائب علاء عابد: "ليت جميع الدول الأوروبية ودول العالم كله تتذكر تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خطورة ظاهرة الارهاب والمواجهة الشاملة ضده وضد الدول التى تدعم وتشجع وتسلح وتأوى الارهاب والإرهابيين على أراضيها.



وتابع عابد ان الاٍرهاب لا دين ولا وطن له وان الديانات السماويه بريئة من الاٍرهاب لأن جميعها يدعو للتسامح والسلام والمحبه وهذا الحادث الإرهابي الخسيس هو الدليل وأن استهداف دور العباده هو الدليل علي ان الاٍرهاب فكر تقف وراءه دول تدعم الاٍرهاب وجماعات ارهابية مارقة كجماعة الاخوان الارهابيه، مؤكدا ان مصر حذرت مرارًا وتكرارًا ممثلة في القياده السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة تلك الجماعات وان مصر تحارب الإرهابيين نيابة عن دول العالم.



واستطرد: "آن الاوان لتصنيف تلك الجماعات كجماعات ارهابية وايضًا وجب علي الدول ان تقوم بتسليم المحرضين علي الارهاب من جواسيس العصر المقيمين ببعض الدول مثل قطر وتركيا ويقومون من منابر اعلاميه بالتحريض علي القتل والحرق والتحريض علي الممارسات الإرهابية الخسيسة، مؤكدا ان ماحدث اليوم في نيوزلندا ما هو الا عمل ارهابي خسيس يدق لأوروبا والغرب ناقوس الخطر.