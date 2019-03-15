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تعليم

دليل الاستخدام الآمن للشبكات الاجتماعية.. ندوة لطلاب آداب أسيوط

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:05 م
ندوة دليل الاستخدام
ندوة "دليل الاستخدام الآمن للشبكات الإجتماعية"
إيهاب عمر
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الدور الهام الذى تلعبه المرأة في المجتمع بكافة مستوياته وقطاعاته، مشيدًا بالدور الذي يقوم به فرع المجلس القومي للمرأة في خدمة المجتمع من خلال القوافل العلاجية والتثقيفية والتوعوية تنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستراتيجية مصر 2030 مشيرًا إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي بطريقة سليمة وصحيحة وآمنة خاصة مع الانتشار الواسع في استخدامه وتغيير الثقافة السلبية.

كان المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط نظم ندوة بعنوان "دليل الاستخدام الآمن للشبكات الاجتماعية" بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب بجامعة أسيوط تحت رعاية محافظ أسيوط ، وبحضور الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط ، والدكتورة ماجدة عبدالباقي عضو فرع المجلس بأسيوط ، ونهلة الفولي عضو فرع المجلس والدكتورة شيرين كدواني محاضر الندوة ، واسلام عاطف محامي مكتب الشكاوي.

واستعرضت الندوة التي استهدفت 180 طالبا وطالبة ؛ دور المجلس القومي للمرأة في خدمة المرأة بالمحافظة والمبادرات والحملات التي تم تنظيمها "طرق الأبواب" و"لأني رجل" التي تجوب قري ونجوع المحافظة والتحدث مع السيدات وشرح رسائل الحملتين والسماع لاحتياجاتهم ومشاكلهم الاقتصادية والأسرية والاجتماعية فضلًا عن إلقاء محاضرة عن كيفية الاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي وكيفيه تعامل الشباب حتي يأمنوا من مخاطرها ، وتحدثت اسلام عاطف عن مكتب شكاوى المرأة ودوره في تقديم الخدمات والخط الساخن بالإضافة إلى دور المرأة وإسهاماتها عبر العصور.

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