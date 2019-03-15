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محافظات

وزير الرياضة يوافق على استثناء مراكز شباب مطروح المنجلة صناعيا من الرسوم الشهرية

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:19 م
صدى البلد
ايمن محمود
وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استثناء محافظة مطروح من تحصيل أى مبالغ شهرية عن مراكز الشباب التى تم إنشاء ملاعب نجيل صناعى بها ، والتى تقل إيرادات ملاعبها عن خمسة آلاف جنية شهريًا .

قال اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، ان ذلك يأتي حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المنشود تجاه النشء والشباب بالقرى والنجوع بالمحافظات الحدودية .

وأوضح الغرابلى أن تلك الموافقة جاءت بناءً على التواصل مع وزارة الشباب والرياضة بشأن طلب المحافظة الموافقة على إستثنائها من تحصيل أى مبالغ شهرية عن مراكز الشباب التى تم إنشاء ملاعب نجيل صناعى بها .

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