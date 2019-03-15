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مستقبل وطن: قافلة طبية في قها.. وندوة عن التعديلات الدستورية ببورسعيد

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:53 م
النائب اشرف رشاد
النائب اشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن
مصطفى رماح
واصل حزب مستقبل وطن خدماته الجماهيرية التى يقدمها للمواطنين حيث اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية بتنظيم قافلة طبية في مختلف التخصصات بمقر أمانة الحزب بمدينة قها تم خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية بقاعة المدينة الشبابية دائرة قسم الزهور وقامت أمانة الحزب بمحافظة السويس بأعمال الصيانة ورفع كفاءة مدرسة الصناعات البحرية بالسويس .

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية بمقر جمعية المروة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية تم خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية بمركز التل الكبير ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم بتنظيم ندوات تثقيفية حول التعديلات الدستورية بـ (حي قحافة بمدينة الفيوم - قرية منشأة عبدالله بمركز الفيوم - مركز إطسا ).

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