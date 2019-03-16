خبراء عن مضاعفة الصادرات المصرية خلال 5 سنوات.. درياس: نحتاج آليات تسويق.. أبوالمكارم: لا يجب أن نفاجأ بأعباء مالية كثيرة.. جورج: نستهدف الأسواق الأفريقية لتصدير الدواء

مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال ٥ سنوات
حسام فريد:
حسام فريد:
4 طرق لسداد مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين
إيهاب درياس:
إيهاب درياس:
آليات لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها خارجيا دون الحاجة إلى المعارض
خالد أبو المكارم:
خالد أبو المكارم:
لا يجب أن يفاجأ المصدرون بقرارات إدارية تؤدى إلى إضافة أعباء مالبة عليهم
ماجد جورج:
ماجد جورج:
السوق الأفريقي من الأسواق المستهدفة لتوجه صادرات الدواء المصرى
وافق مجلس الوزراء على استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال ٥ سنوات كما تم اعتماد خطة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين منذ ٢٠١١.
وقال حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة إن رئيس الوزراء اعتمد 4 طرق لسداد مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين المقدرة بنحو 22 مليار جنيه وذلك ليتم تطبيقها فورا، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من ٢٠ اجتماعا خلال ٦ أسابيع تخللها نقاشات وخلافات و تقديم لمئات المقترحات مؤكدا أن ذلك سوف يصب فى صالح الصناعة وقطاع التصدير.
وعبر حسام فريد عن شكره للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكل فريق عمله وعلي رأسهم د جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وكذا وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار ووزير المالية الدكتور محمد معيط ونائبه أحمد كوجوك، بجانب رؤساء المجالس التصديرية والفرق التنفيذية للمجالس علي المجهود والعمل المتواصل أكثر من شهرين متواصلين.
وأضاف "فريد" أن تلك الطرق تشمل الرد النقدي، بالإضافة إلى الخصم من المستحقات الحكومية ” الجمارك، والضرائب”، وكذلك خصما من تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة بحيث تكون هناك أولوية للتوسعات، ورد فوائد البنوك حيث سوف تسوى وزارة المالية مع البنك المركزي جميع الفوائد المتأخرة من مديونيات أو التسهيلات البنكية للراغبين من المصدرين بذلك.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، أشار إلى أنه سيتم البدء في تطبيقها بداية من 1 يوليو المقبل وحتى 31 يونيو 2020، لافتا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا ما بين المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على نسب القطاعات المختلفة من المساندة التصديرية خاصة وأن كل مجلس تقدم بملف مفصل عن القطاع واحتياجاته.
ولفت إلى أنه تم الموافقة على زيادة قيمة المساندة التصديرية من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 6 مليارات جنيه في العام المالي 2019/2020، بحيث يتم سداد 40% منها بشكل نقدي و 30% مستحقات حكومية و 30% شحن ولوجيستيات ومعارض.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم تقييم الأداء سنويا وليس شهريا بحيث يكون هناك حسابا منطقيا في ذلك التقييم، مشيرا إلى أنه من المستهدف وفقا لخطة وزارة التجارة والصناعة فإن المجالس ستعمل على نمو الصادرات بنسبة 20% سنويا للوصول لنحو 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وقال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن قطاع الأثاث يضم ما يتراوح بين 100 إلى 120 ألف ورشة يتركز 35% منها بمحافظة دمياط، ويساهم في توفير ما بين 440 ألف فرصة عمل مباشرة و460 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف درياس، أن المجلس يسعى إلى تشكيل الجهاز التنفيذي لاستراتيجية تنمية القطاع حتى 2025، حيث من المستهدف أن يضم ممثلين عن المجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والوزارات المعنية " الصناعة والاستثمار" والهيئات التابعة ، وكذلك الجهاز المصرفي، متوقعا الانتهاء من ذلك التشكيل خلال 3 أشهر على الأقل.
وأوضح درياس أن هناك 3 مقترحات رئيسية للمجلس فيما يتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، وهي مقترحات تهدف إلى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة لزيادة الصادرات، وتتمثل في ضرورة وجود برنامج الدعم التقني من أجل العمل على رفع كفاءة المصانع المحلية من خلال مبادرات مدعمة من الدولة.
ونوه بأن ثاني تلك المقترحات وجود برنامج للمعارض والتسويق خاصة، وأن ترويج منتجات القطاع لا يتعلق فقط بالاشتراك في المعارض الخارجية، بل يتطلب وجود آليات لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها خارجيا دون الحاجة إلى الاشتراك في المعارض.
ولفت إلى أن مقترحات المجلس لا تشمل وجود دعم نقدي مباشر، بل تخصيص جزء صغير للغاية يتم توجيهه لدعم المصاريف الحكومية من محفظة تنمية الصادرات.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالى يصل إلى 20%، ليصل إجمالى الصادرات بنهاية 2019 إلى نحو 6.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن القطاع يواجه مشكلات تعوق صادراته.
وطالب أبو المكارم بأهمية استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية دون أن يفاجأ المصدرون بقرارات إدارية تؤدى إلى إضافة أعباء على تكلفة الإنتاج أو النقل أو أسعار الطاقة أو إصدار قرارات بتأييد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج، ما يؤدى إلى حدوث ارتباك فى خطط وبرامج المنشآت الصناعية، ويؤدى ذلك إلى فقد أسواق يصعب استعادتها.
وأضاف: السعي لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية، وتطوير العمل بالموانئ المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى، وتشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق أفريقيا فى مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية.
كشف ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، عن خطة المجلس لزيادة الصادرات المصرية بقطاع الدواء خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن السوق الأفريقي من الأسواق المستهدفة لتوجه صادرات الدواء المصرى ودخول أسواقها.
وتابع: "خطة المجلس تستهدف تحقيق 20% زيادة فى صادرات القطاع العام الجارى، ونستهدف تحقيق الاستحواذ على حصة صادرات بالسوق الأفريقي بنسبة 10% مقارنة بـ 0.5% حاليا من إجمالي واردات أفريقيا من الدواء يصل إلى 21 مليار دولار".
وأوضح رئيس المجلس التصديرى أن صادرات القطاع حققت ارتفاعا بنحو 8.7% لتسجل 473 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بـ 432 مليون دولار 2017.
وافق مجلس الوزراء على استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال ٥ سنوات كما تم اعتماد خطة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين منذ ٢٠١١.
وقال حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة إن رئيس الوزراء اعتمد 4 طرق لسداد مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين المقدرة بنحو 22 مليار جنيه وذلك ليتم تطبيقها فورا، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من ٢٠ اجتماعا خلال ٦ أسابيع تخللها نقاشات وخلافات و تقديم لمئات المقترحات مؤكدا أن ذلك سوف يصب فى صالح الصناعة وقطاع التصدير.
وعبر حسام فريد عن شكره للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكل فريق عمله وعلي رأسهم د جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وكذا وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار ووزير المالية الدكتور محمد معيط ونائبه أحمد كوجوك، بجانب رؤساء المجالس التصديرية والفرق التنفيذية للمجالس علي المجهود والعمل المتواصل أكثر من شهرين متواصلين.
وأضاف "فريد" أن تلك الطرق تشمل الرد النقدي، بالإضافة إلى الخصم من المستحقات الحكومية ” الجمارك، والضرائب”، وكذلك خصما من تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة بحيث تكون هناك أولوية للتوسعات، ورد فوائد البنوك حيث سوف تسوى وزارة المالية مع البنك المركزي جميع الفوائد المتأخرة من مديونيات أو التسهيلات البنكية للراغبين من المصدرين بذلك.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، أشار إلى أنه سيتم البدء في تطبيقها بداية من 1 يوليو المقبل وحتى 31 يونيو 2020، لافتا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا ما بين المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على نسب القطاعات المختلفة من المساندة التصديرية خاصة وأن كل مجلس تقدم بملف مفصل عن القطاع واحتياجاته.
ولفت إلى أنه تم الموافقة على زيادة قيمة المساندة التصديرية من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 6 مليارات جنيه في العام المالي 2019/2020، بحيث يتم سداد 40% منها بشكل نقدي و 30% مستحقات حكومية و 30% شحن ولوجيستيات ومعارض.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم تقييم الأداء سنويا وليس شهريا بحيث يكون هناك حسابا منطقيا في ذلك التقييم، مشيرا إلى أنه من المستهدف وفقا لخطة وزارة التجارة والصناعة فإن المجالس ستعمل على نمو الصادرات بنسبة 20% سنويا للوصول لنحو 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وقال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن قطاع الأثاث يضم ما يتراوح بين 100 إلى 120 ألف ورشة يتركز 35% منها بمحافظة دمياط، ويساهم في توفير ما بين 440 ألف فرصة عمل مباشرة و460 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف درياس، أن المجلس يسعى إلى تشكيل الجهاز التنفيذي لاستراتيجية تنمية القطاع حتى 2025، حيث من المستهدف أن يضم ممثلين عن المجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والوزارات المعنية " الصناعة والاستثمار" والهيئات التابعة ، وكذلك الجهاز المصرفي، متوقعا الانتهاء من ذلك التشكيل خلال 3 أشهر على الأقل.
وأوضح درياس أن هناك 3 مقترحات رئيسية للمجلس فيما يتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، وهي مقترحات تهدف إلى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة لزيادة الصادرات، وتتمثل في ضرورة وجود برنامج الدعم التقني من أجل العمل على رفع كفاءة المصانع المحلية من خلال مبادرات مدعمة من الدولة.
ونوه بأن ثاني تلك المقترحات وجود برنامج للمعارض والتسويق خاصة، وأن ترويج منتجات القطاع لا يتعلق فقط بالاشتراك في المعارض الخارجية، بل يتطلب وجود آليات لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها خارجيا دون الحاجة إلى الاشتراك في المعارض.
ولفت إلى أن مقترحات المجلس لا تشمل وجود دعم نقدي مباشر، بل تخصيص جزء صغير للغاية يتم توجيهه لدعم المصاريف الحكومية من محفظة تنمية الصادرات.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالى يصل إلى 20%، ليصل إجمالى الصادرات بنهاية 2019 إلى نحو 6.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن القطاع يواجه مشكلات تعوق صادراته.
وطالب أبو المكارم بأهمية استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية دون أن يفاجأ المصدرون بقرارات إدارية تؤدى إلى إضافة أعباء على تكلفة الإنتاج أو النقل أو أسعار الطاقة أو إصدار قرارات بتأييد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج، ما يؤدى إلى حدوث ارتباك فى خطط وبرامج المنشآت الصناعية، ويؤدى ذلك إلى فقد أسواق يصعب استعادتها.
وأضاف: السعي لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية، وتطوير العمل بالموانئ المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى، وتشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق أفريقيا فى مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية.
كشف ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، عن خطة المجلس لزيادة الصادرات المصرية بقطاع الدواء خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن السوق الأفريقي من الأسواق المستهدفة لتوجه صادرات الدواء المصرى ودخول أسواقها.
وتابع: "خطة المجلس تستهدف تحقيق 20% زيادة فى صادرات القطاع العام الجارى، ونستهدف تحقيق الاستحواذ على حصة صادرات بالسوق الأفريقي بنسبة 10% مقارنة بـ 0.5% حاليا من إجمالي واردات أفريقيا من الدواء يصل إلى 21 مليار دولار".
وأوضح رئيس المجلس التصديرى أن صادرات القطاع حققت ارتفاعا بنحو 8.7% لتسجل 473 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بـ 432 مليون دولار 2017.