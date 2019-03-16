خبراء عن مضاعفة الصادرات المصرية خلال 5 سنوات.. درياس: نحتاج آليات تسويق.. أبوالمكارم: لا يجب أن نفاجأ بأعباء مالية كثيرة.. جورج: نستهدف الأسواق الأفريقية لتصدير الدواء

مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال ٥ سنوات

حسام فريد:

4 طرق لسداد مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين

إيهاب درياس:

آليات لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها خارجيا دون الحاجة إلى المعارض

خالد أبو المكارم:

لا يجب أن يفاجأ المصدرون بقرارات إدارية تؤدى إلى إضافة أعباء مالبة عليهم

ماجد جورج: