رضا عبد العال من داخل المطبخ: نفسى أمي تكون لسه عايشة

حل رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، ضيفًا على برنامج أنا وماما المذاع على قناة النهار، تقديم الشيف عزة جلال ونجلتها توته.



وجهز رضا عبد العال بعض الوجبات على الهواء، ودخل فى منافسة مع الطفلة توته فى تجهيز الأكل وأستطاع أن يتفوق عليها، وقال لها "اقعدي يا بنت يا توته.. أنا بعرف أعمل أحلى منك".



ووجه عبد العال التهنئة لجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم، قائلا: "كان نفسى أمى تكون لسه عايشة عشان أجيبلها أحلى هدية".



البرنامج انطلق فى رمضان الماضي، تقديم الشيف عزة جلال ونجلتها توته.

