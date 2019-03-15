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أخبار العالم

وصول أول سفينة مساعدات تابعة للغذاء العالمي إلى ميناء الحديدة اليمني

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:54 م
ميناء الحديدة اليمني
ميناء الحديدة اليمني
أ ش أ
أعلن هيرفيه فيرهوسل - المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في (جنيف ) في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة / أن سفينة الشحن " ام في إلينا " والتى تعد الأولى من سفن الحاويات المتعاقدة مع البرنامج الأممي - والتي وصلت "الحديدة " في مايو الماضي - انتهت من تفريغ حمولتها من الحاويات في الميناء ، في وقت سابق من الأسبوع الجاري ، مشيرا إلى أن السفن الأخرى التي كانت تحمل الحبوب كانت تصل الى الميناء بانتظام على مدى الأشهر الماضية .

ولفت إلى أن السفينة كانت محملة بحاويات من الزيوت النباتية من برنامج الغذاء إلى ميناء الحديدة ، وكانت قادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان ، متوقعا أن تبدأ السفينة نقل المزيد من الشحنات الإنسانية الخاصة بالبرنامج الأممي إلى "الحديدة " وذلك من موانئ أخرى .

وأعرب المتحدث عن ترحيبه بإمكانية عودة سفن الحاويات التى تحمل المساعدات الإنسانية الى "الحديدة " ، حيث تصل نسبة 70 % من واردات اليمن من المواد الغذائية إليه ، موضحا أن نقل المساعدات عبر البحر هو أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة للحصول على الغذاء لليمنيين المحتاجين إليه في الوقت المناسب .

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