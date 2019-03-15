الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 22 ألفا و800 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الخميس وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 22 ألفا و800 ميجاوات مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و600 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة خلال 27 شهرا حتى ديسمبر 2018.