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أخبار البلد

استمرار توافد الصحفيين للمشاركة في عمومية التجديد النصفى

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:53 م
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم - عدسة : عمرو سيد
يواصل مئات من الصحفيين التوافد على مقر نقابتهم من مختلف المؤسسات الصحفية للمشاركة فى الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفى (النقيب و6 أعضاء).

وحضر صحفيو مؤسسة روزاليوسف ودار الهلال فى اتوبيسات جماعية، كما حضر صحفيو الأهرام فى صورة وفود جماعية .

كما نظم صحفيو الجمهورية مسيرة حاشدة الى مقر نقابة الصحفيين ضمت العشرات من العاملين من مختلف الإصدارات.
استمرار توافد الصحفيين للمشاركة في عمومية التجديد النصفى
استمرار توافد الصحفيين للمشاركة في عمومية التجديد النصفى
استمرار توافد الصحفيين للمشاركة في عمومية التجديد النصفى
استمرار توافد الصحفيين للمشاركة في عمومية التجديد النصفى
استمرار توافد الصحفيين للمشاركة في عمومية التجديد النصفى
استمرار توافد الصحفيين للمشاركة في عمومية التجديد النصفى
استمرار توافد الصحفيين للمشاركة في عمومية التجديد النصفى

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