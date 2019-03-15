استمرار توافد الصحفيين للمشاركة في عمومية التجديد النصفى

يواصل مئات من الصحفيين التوافد على مقر نقابتهم من مختلف المؤسسات الصحفية للمشاركة فى الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفى (النقيب و6 أعضاء).



وحضر صحفيو مؤسسة روزاليوسف ودار الهلال فى اتوبيسات جماعية، كما حضر صحفيو الأهرام فى صورة وفود جماعية .



كما نظم صحفيو الجمهورية مسيرة حاشدة الى مقر نقابة الصحفيين ضمت العشرات من العاملين من مختلف الإصدارات.