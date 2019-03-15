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بين الناس

مواطن يشكو من تكدس المواطنين في مكتب الشهر العقاري بشبرا

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:00 م
شهر عقارى
شهر عقارى
احمد قطب
أرسل القارئ احمد الجرحى، شكوى من حالة التكدس التى يعانى منها المواطنون داخل مكتب الشهر العقارى فرع شبرا مصر بمحافظة القاهرة.

وناشد "الجرحي"، المسئولين بتوفير أكثر من شباك لتسريع مهام العمل والعمل على راحة المواطنين داخل المكتب.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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