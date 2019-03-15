مواطن يشكو من تكدس المواطنين في مكتب الشهر العقاري بشبرا

أرسل القارئ احمد الجرحى، شكوى من حالة التكدس التى يعانى منها المواطنون داخل مكتب الشهر العقارى فرع شبرا مصر بمحافظة القاهرة.



وناشد "الجرحي"، المسئولين بتوفير أكثر من شباك لتسريع مهام العمل والعمل على راحة المواطنين داخل المكتب.



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