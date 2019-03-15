الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

انتهت وزارة الثقافة من أعمال الجدارية الفرعونية التي نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض على مساحة ٣٨ متر مربع أمام ميدان المسلة بطريق المطار وجسدت الجدارية منحوتات فرعونية لكليوباترا وسخمت وحتحور وحورس، وتم صنعها من الحجر الصناعي والموزاييك .



كما نجح فريق عمل قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور في ترميم واستعادة رونق تمثال عباس محمود العقاد أمام مبنى التليفزيون بمحافظة أسوان للفنان التشكيلي والنحات فاروق إبراهيم من البرونز وارتفاعه يتراوح ما بين اربعة وخمسة أمتار، كما تمت أعمال الصيانة للقاعدة المثبت عليها التمثال من الجرانيت.