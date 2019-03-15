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أسوان تستضيف الشباب العربي الأفريقي غدا.. نواب: رؤى السيسي تحقق أحلام وأمنيات الشباب بالقارة السمراء.. والملتقى يدمج الجيل الجديد فى صنع القرار

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:33 م
ملتقى الشباب العربى
ملتقى الشباب العربى الأفريقى
معتز الخصوصى - أمينة الدسوقى
ملتقى الشباب العربي الأفريقي ينطلق غدا فى أسوان
إفريقية النواب: 
ملتقيات الشباب تصوغ رسائل تغير حياة العالم
منى منير: 
مبادرات الرئيس السيسي الأولى من نوعها تجاه شباب القارة
ياسر عمر: 
ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان يعيد مكانة مصر

تشهد محافظة أسوان إنطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي فى الفترة من 16 الى 18 مارس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتضمن مجموعة من الموضوعات الثرية تتنوع ما بين الجلسات الحوارية، وورش العمل، ومائدة مستديرة، ويُفتتح الملتقى يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساءً باحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

تأتى تلك المبادرة ضمن مبادرات الرئيس السيسي والتى تهدف لدعم الشباب، حيث أن هذا الملتقى سينطلق من محافظة أسوان والتى كانت تعرف بإسم «سونو» في عصور المصريين القدماء.

وفى هذا الإطار قال النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان: إن الهدف من ملتقى الشباب العربي الأفريقي، التواصل مع الشباب، وانسجام كل الرؤى السياسية واتجاهات القارة، لافتا إلى أن انطلاق تلك الفاعلية من محافظة أسوان تعكس مدى الأمن والأمان الذى تنعم به، فضلا عن كونها مدينة مليئة بالسياحة والآثار.

وتابع أبو الخير لـ"صدى البلد"، أن فعاليات الشباب فى مصر بحضور الرئيس السيسي تعد منصة التقاء الأفكار وخاصة أن الرئيس يخاطب الشباب من خلال رؤى تحقق أحلامهم وإمنياتهم، لافتا إلى أنه فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تقوم منتديات الشباب بتوصيل رسائل تنموية تستهدف استحدام قدرات الشباب باعتبار أن الشباب هم امل القارة ومستقبلها من خلال تفعيل دورهم وتمكينهم.

وأكد النائب أن مصر تستطيع أن ترعى تلك الأفكار والرغبات الشبابية الأمر الذى وضح جليا فى مؤتمرات ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن شباب القارة قادر على مواجهة الإرهاب بافكارهم الجيدة وارتباطهم بالأديان السمحة حيث أنهم خط دفاع وصد ضد الأفكار المتطرفة والإرهابية.

وأشار النائب إلى أن مصر تخاطب العالم بإسم القارة كما أنها ترى مشكلات الشباب وتضع لها الحلول، قائلا إن: "مصر توحد الأفكار وتجعل أفريقيا صوتا واحدا، وعلينا جميعا تبنى هذا الشعار والتحدث باسم القارة".

وأوضح أبو الخير أن ملتقيات الشباب من أهم الفعاليات التى تصيغ أفكار الدولة المصرية كما أننا نخرج منها بحالة إيجابية ضخمة جدا، نعمل على تصديرها للخارج تفيد أن شباب العرب والقارة يصيغون رسائل من شأنها تغيير حياة العالم.

فيما قالت النائبة منى منير عضو لجنة الشؤن الأفريقية بالبرلمان، إن الأمة الأفريقية ستصبح من أعظم الدول على مستوى العالم وخاصة فى ظل حسن استغلال قدرات الشباب وخاصة أنهم يمثلون الأغلبية داخل القارة الأفريقية، لافتة إلى أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتنظيم ملتقيات للشباب العربي الأفريقي تعد الأولى من نوعها فى ظل وجود إهمال شديد لشباب القارة.

وتابعت منير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن ملتقى الشباب العربي يعد من أهم المبادرات التى ترفع من شأن الشباب وتساهم فى مشاركتهم فى عمليات صنع القرار، فضلا عن نشر دور مصر الريادى بالقارة، فضلا عن دورها التنويري مع الشباب فى معظم أرجاء أفريقيا وليس داخل مصر فقط.

وأَكدت النائبة على ضرورة دعم القدرات الشبابية من خلال أكاديميات التدريب والتعليم، بحسب احتياجات سوق العمل على مستوى القارة الأفريقية.

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي 2019، المقرر انعقاده فى أسوان فى الفترة من 16 مارس حتى 18 مارس له أهمية كبيرة، لأنه يعتبر نوع من العودة للجذور الافريقية ويسهم في استعادة مكانة مصر الطبيعية.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان ملتقى الشباب العربى الأفريقى يستهدف توحيد آراء الدول الصديقة وتجميعها حول مصر، مؤكدا أنه سيركز على ملف التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية.

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