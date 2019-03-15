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خبير: التجارة البينية بين مصر وأفريقيا لا تتناسب مع تاريخهم.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:07 م
تجارة
تجارة
ندى فتح الله
قال الدكتور محمود عنبر، المتخصص في الشأن الإفريقي: إنه ضمن أهم أهداف ملتقى الشباب العربي والإفريقي، هو البحث عن الفرص الاستثمارية وكيفية استغلالها، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية مازالت قارة بكر.

وأشار "عنبر" خلال تصريحاته الخاصة عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا لا تتجاوز 6 مليارات دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يتناسب مع طبيعة الوضع التاريخي للعلاقات المصرية الأفريقية.

وأكد أن قضية الربط القاري، وتطوير البنية التحتية أحد أهم المحاور التي سوف يتناولها الملتقى، إضافةً إلى تناول قضية ريادة الأعمال، وكيفية تأهيل الشباب لريادة الأعمال، وذلك للعمل على تحقيق التكامل التجاري التجاري بين الدول.

وأضاف "عنبر" أن القارة الإفريقية بها العديد من الفرص التي حان الوقت لاستغلالها بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنها تحوي 17 معدن طبيعي إضافةً إلى أن هناك مخزون احتياطي منهم.

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