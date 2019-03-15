منظم الجسر الموسيقي المصري الفنلندي: الفكرة بدأت 2002 وبدأنا التنفيذ في 2007

قال عازف البيانو والمايسترو الفنلندي الشهير رالف جوثوني، صاحب وقائد حفلات الجسر الموسيقي المصري الفنلندي، التي انطلقت في عامها الـ11، خلال شهر مارس الجاري، إن الفكرة بدأ تنفيذها في عام 2002، عندما حضر إلى مصر في قصر المنسترلي، وقابل شخصية مشهورة جدا في مجال الفنون، وهي سوزان صابر، وأيضا عازف البيانو رمزي يسى.



وأضاف «جوثوني» في حوار خاص لـ«صدى البلد» أنه تحدث مع سوزان ويسى عن الشيء الذي يمكن أن يقدموه في المستقبل كتعاون، عندما التقوا في 2002، في مصر، «وأحد أصدقائي الأعزاء وهو طارق شرارة يعمل في مجال الموسيقى التصويرية، كان يشغل منصب مستشار وزير الثقافة في ذلك الوقت، وشجعني على أن أبدأ في هذا النوع من التعاون بين البلدين».



وتابع أن الفكرة بدأت تختمر في عقله عن التعاون المشترك الذي يمكن أن يقدمه الثلاثة في مصر، «وفي عام 2004 قمت بتنظيم رحلة بحرية موسيقية من الأقصر إلى أسوان، وكان على متن هذه الرحلة البحرية مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال السياسة وشخصيات مجتمعية وأيضا مشاهير في فنلندا، وكان بين هؤلاء رئيس فنلندا السابق مارتي أهتيسآري، وهو الرئيس الفخري لأكاديمية الموسيقى التي أعمل بها، وبعد هذه الرحلة البحرية في النيل، عدنا إلى القاهرة والتقينا بعض الأصدقاء من الأوبرا، وبدأنا نخطط لموضوع الجسر».



وأوضح أنه في عام 2007 بدأنا مشروع الجسر الموسيقي، وفكرته باختصار تهدف إلى أن مجموعة من الأساتذة والخبراء في مجال الموسيقى يحضرون إلى مصر برعاية السفارة الفنلندية في القاهرة، ويقومون بإعطاء دروس للمحترفين والشباب المصريين، وبعد هذه العروض تتم دعوة بعض النابهين والناجحين لحضور مهرجان سافولينا في الصيف في فنلندا.



وأكد أن مهرجان الجسر الموسيقي المصري الفنلندي يتم تنظيمه بصورة سنوية، ونسخة هذا العام هي النسخة الـ11، ولدينا هذا العام عدد كبير من الطلبة الذين يريدون التعلم معنا، إذ إنه لدينا اليوم 70 طالبا وطالبة في ورش هذا المهرجان، والطلبة يقومون بتنظيم حفلتين موسيقيتين ونقوم خلالها باختيار الأكفأ لدعوته لحضور مهرجان سافولينا في الصيف، وقبل حفلتي الطلبة سنقوم بتنظيم حفلة ثالثة للمشاهير يوم الأحد 17 مارس.



وتابع أن هناك عددا من الطلبة الذي حضروا ورش التعليم في المهرجان أصبحوا اليوم من المشاهير، ومنهم الميترو سوبرانو المصرية جالا الحديدي، ومغنية السوبرانو دينا إسكندر، وعمرو مدحت مغني أوبرا مشهور، ودعاء صابر، وأيضا شادي حنا عازف التشيلو، وهناك غيرهم الكثير، فلدينا قائمة كبيرة جدا من المشاهير الذين بدأوا معنا.



ولفت إلى أن المهرجان توقف خلال فترة ثورة يناير بسبب الأوضاع السياسية في مصر، مؤكدا أن الشغف المصري بالموسيقى الكلاسيكية ينمو يوما بعد يوم، وبالطبع فإن هذا الاهتمام يكون دافعا لهم للمعرفة أكثر عن الموسيقى الكلاسيكية.



وعن سبب اختياره مصر لاستضافة هذا الجسر، قال المايسترو الفنلندي أن مصر محطة مهمة جدا بالنسبة للجسر، فضلا عن تنظيم جسور موسيقية أخرى مثل الأردن وأذربيجان وتركيا، لافتا إلى أنه نظم حفلتين موسيقيتين في محافظة الإسكندرية، ومرتين في عمان، ومرتين في تركيا، وآخر مرة كانت في سنغافورة، وحاليا نقوم بعمل مفاوضات مع أوبرا مسقط في عمان.



وعن النسخة الـ11 للمهرجان، قال إنها ستشمل التدريب على صيانة آلة البيانو، وكذلك التدريب على كل الأدوات الموسيقية الوترية، وأيضا التدريب على الصوت الغنائي، وأغاني الأوبرا، لافتا إلى أن حضور الجماهير للمهرجان مجانا.



وأوضح أن المهرجان يتم تنظيمه بالتعاون مع سفارة فنلندا في القاهرة ووزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا وأكاديمية سابولينا الفنلندية.