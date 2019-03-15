وزير الرياضة يشهد مباراة سلة مصر وفرنسا في أولمبياد أبو ظبي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة منتخبي مصر وفرنسا في كرة السلة التي أقيمت بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور المهندس هانى محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصرى،وعمرو الطحاوى رئيس البعثة المصرية، والدكتور باسم التهامى المدير الوطنى.



واستطاع منتخب مصر أن يحقق الفوز على نظيرة الفرنسى بنتيجة ١٧- ١٤ فى أولى مباريات كرة السلة حيث يضم الفريق لاعبين من ذوى الاعاقة الفكرية ،وفى الريشة الطائرة فاز أشرف محمود فاز على لاعب المغرب 21/5 و21/7 ، بينما خسر زميله عمر أبوالفتوح من لاعب ايران 21/5و21/17.



وقام وزير الرياضة بجولة فى أرض المعارض التى تقام عليها 11 رياضة، وزيارة البرنامج الصحى الذى تتم فيه عملية الكشف الصحى على اللاعبين فى 8 فروع ، والتقى خلالها بعدد من لاعبى العاب القوى والتى تجرى مسابقاتهم فى دبى جاءوا من أجل اجراء الكشف الصحى عليهم ، وتجاذب معهم أطراف الحديث حول مشاركتهم فى الالعاب وشدد على ايديهم بضرورة تحقيق نتائج طيبه ، كما قام بزيارة صالة الجمباز والتى تشارك فيها مصر بلاعبين ولاعبتين.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الذى قامت به اللجنة المنظمة للالعاب العالمية، مقدرًا للجهد الفنى المبذول لكي تخرج الألعاب بتلك الصورة الرائعه.



وقدم وزير الشباب والرياضة أسمى أيات الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى والذى احتضن الالعاب ورعاها ، وكان لرعايته وحضوره حفل الافتتاح اثره الايجابى على نجاح تلك الالعاب ، وتحقيقها للهدف السامى الذى اقيمت من أجله وهو الاهتمام بذوى الاعاقة الفكرية .



وأوضح صبحى بأن مصر تعد من البلدان المتقدمة فى مجال الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، وأن السنوات القليلة الماضية شهدت طفره حقيقية لهم ـ تمثلت فى اصدار قانون الاعاقة ، وكذلك تخصيص عام كامل لهم ، وشهد هذا العام الكثير من الاعمال الخاصة بهم.



فيما أشار هانى محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري أن مصر فخورة بأبنائها ، والذى تحدوا الكثير من الصعاب ، وتخطوا الكثير من العواقب والحواجز التى كانت تقف حائلا أمام طاقاتهم الرياضية ، وأن الاولمبياد الخاص بالفعل قد منح لهم تلك الفرصة الرائعه ، ولابد لنا من أن نشيد بتلك الحركة الانسانية ، على ما قدمته لهم.



وحرص هانى محمود منذ وصول إلى أبوظبى على الاطمئنان على مختلف الفرق ، خاصة وأن العاب القوى والسباحة تقام منافستها فى دبى ، ولمس بأن جميع اللاعبين قد تعاهدوا على أن يبذلوا أقصى جهد ممكن