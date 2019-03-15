محمد صلاح أمام أندية البرتغال.. ذكريات لا تنسى قبل المواجهة المرتقبة

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية عن وقوع ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح في مواجهة أمام بورتو البرتغالي ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة.



ويعرض لكم صدي البلد ذكريات صلاح مع فرق البرتغال :-



خاض المحترف المصري محمد صلاح أول مباراة أوروبية حينما كان لاعبا في بازل السويسري أمام نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وذلك في لقاء الفريقين يوم 20 سبتمبر 2012 بالعاصمة البرتغالية "لشبونة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج ".



وحسم التعادل السلبي لقاء الذهاب بينهما وفي مباراة العودة نجح فريق بازل السويسري في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ساهم محمد صلاح في صناعة هدفين.



وتجدد اللقاء بين النجم المصري وفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي حينما كان لاعبا في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015.



وشارك المصري لمدة 6 دقائق فقط في المباراة الأولى يوم 17 سبتمبر 2014 والتي انتهت بفوز تشيلسي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء العودة فاز البلوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ولم يسجل صلاح.



ومع انتقال المصري محمد صلاح لفريق روما الإيطالي واجه فريق بورتو البرتغالي في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017 وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي وصنع صلاح هدف روما وفي لقاء العودة تلقي صلاح ورفاقه ضربة موجعة بالخروج من البطولة مبكرا بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة.



وواجه صلاح بورتو مرة أخرى ولكن برفقة ليفربول في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 5 أهداف نظيفة وسجل صلاح "هدفا" بينما انتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي.



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لدور ربع النهائي يومي 9و10 أبريل ثم تقام مباراة الإياب 16و17 من نفس الشهر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.