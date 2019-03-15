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محافظات

إقامة مشروع زراعي وإنتاج حيواني على مساحة 714 فدانا بالخارجة

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:15 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين

أعلن رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم الجمعة، عن بدء الأعمال في إقامة مشروع ضخم في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.

وأكد الطماوي أن المشروع ينفذ على مساحة 714 فدانا في منطقة الكيلو 7 بطريق الخارجة – الداخلة، بإشراف وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وأضاف أن المشروع سيدفع عجلة التنمية خاصة في مجال الاستزراع والإنتاج الحيواني والمنتجات الغذائية والصناعات القائمة على الألبان والحاصلات الزراعية، على أن تنتهي أعمال التجهيز والإقامة عقب 6 أشهر من الآن.

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