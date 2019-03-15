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محافظات

إقامة مركز خدمة تمويني متطور بالفرافرة بتكلفة 2.5 مليون جنيه

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:15 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن طرح مشروع إقامة مركز خدمة تمويني متطور بمركز الفرافرة.

أكد صلاح، أن المشروع يتكلف 2.5 مليون جنيه، بهدف إقامة مركز خدمة تمويني متطور، يحاكي نظام الخدمة المقدم في البنوك بهدف تطوير مستوى الخدمات وميكنتها لعملاء مركز الفرافرة.

وأضاف صلاح، أن وزارة التموين بصدد تطوير مكتب تموين الخارجة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لينتهي مشروع تطوير مكتبي الخارجة والفرافرة خلال 6 أشهر من الآن.

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