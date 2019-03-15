محافظ البحر الأحمر يتفقد طريق النصر أثناء جولته في الغردقة

قام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بجولة ميدانية بعد صلاة الجمعة بشارع النصر بالغردقة فى متابعة مستمرة للموقف التنفيذى للاعمال الجارية به، حيث تتابعت الجولات اليوم بطريق النصر لسرعة تنفيذ الاعمال وبتقنية عالية .



وتابع المحافظ آخر أعمال التطوير من رصف وأعمال تجميلية بالشوارع وتحويلها إلى منظر جمالى يتمتع به اهالى المدينة بالاضافة الى التطوير الجوهرى فى البنية التحتية .



كما أكد المحافظ على رؤساء الاحياء بالابلاغ الفورى عن المتسولين بالشوارع والميادين بمدينة الغردقة لاتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات.