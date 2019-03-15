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مرأة

تعرفي على فوائد الرقص الإيقاعى فى الجيم.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:09 م
فوائد الرقص مع ممارسة
فوائد الرقص مع ممارسة الرياضة
رشا عوني
تجهل الكثير من الفتيات الفوائد العديدة التى يُمكن الحصول عليها من خلال اتباع رياضة الرقص الإيقاعى ومُمارستها بشكل دورى فى الجيم، وهذا ما أشارت إليه خبيرة التغذية آية حسنى، مُقدمة برنامج "حكاية آية" المُذاع على شاشة المحور.

استضافت آية حسنى فى أولى حلقاتها مجموعة من مُدربى الرقص الإيقاعى فى الجيم والمُدربين على مستوى احترافي، للتعرف من خلالهم على طرق انقاص الوزن والحصول على القوام الممشوق بالطريقة الصحيحة، وبشكل غير روتينى أو مُعتاد.

وتابعت خبيرة التغذية أن انضباط الأطعمة مع المُداومة على هذا النوع من الرياضة من المؤكد أنه سيفرق بشكل كبير على المظهر الخارجى.

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