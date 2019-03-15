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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تجميع تمثال رمسيس الثاني بأخميم

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:16 م
صدى البلد
خالد رياض
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عقب أداء صلاة الجمعة اليوم، أعمال تجميع وترميم وتركيب تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد رمسيس الثاني بمدينة أخميم شمال المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج على اهتمام المحافظة بهذا الحدث الهام لاستكمال الصورة التاريخية والمشهد الأثرى للمعبد الذى يعكس عبقرية قدماء المصريين، موجهًا بتوفير كافة سبل الدعم لفريق العمل المصرى العاملين بالموقع.

وأشار "الأنصاري" الى خطة المحافظة الطموح، ضمن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد، لتطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية بالمحافظة، والتى تتميز بالتنوع التاريخى والأثرى، لوضع المحافظة على الخريطة السياحية والأثرية، حيث يجرى العمل حاليًا فى تطوير مناطق أبيدوس بالبلينا، وأتريبس بسوهاج، بالإضافة إلى مقابر الحواويش بأخميم، تمهيدًا لوضع تلك المناطق على الخريطة السياحية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد الشوارع المحيطة بالمعبد ومدينة أخميم، للوقوف على أداء الجهاز التنفيذي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم رصد عدد من الإشغالات، لافتًا الى انه وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بتنفيذ حملة لرفع وإزالة الاشغالات، وجاري تنفيذها الأن.

يذكر أن تمثال رمسيس الثاني سيصل إرتفاعه عقب الإنتهاء من أعمال التجميع والترميم الى 14 متر تقريبًا، وسيتم وضعه على قاعدة بجوار تمثال ميريت آمون، وأن القطع التى يتم تجميعها تزن من طن الى 5 أطنان، حيث تتم أعمال الترميم بأياد مصرية من خبراء الآثار والترميم بالأقصر وسوهاج

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