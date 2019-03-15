سوهاج تستقبل 33 سائحا أجنبيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عن استقبال المرسى السياحي بمدينة البلينا لفوج سياحي ضم 33 سائح أجنبي لزيارة المناطق الأثرية بعرابة أبيدوس.



وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا أن الفوج السياحي ضم 15 سائح إنجليزي و12 ألماني و6 روس، لافتًا إلى أن المنطقة الأثرية بأبيدوس تشهد إقبالًا كبيرًا من الأفواج السياحية.



وأشار عوض إلى أن المنطقة الأثرية بأبيدوس تضم 8 معالم أثرية وهي معبد سيتي الأول، معبد الملك رمسيس الثاني، الأوزريون، كوم السلطان بقرية بني منصور، شونة الزبيب، مقبرة أم الجعاب، مجموعة سونوسرت، ومجموعة أحمس.



يُذكر أن المرسى السياحي بمركز ومدينة البلينا استقبل 14 فوج سياحي منذ فبراير الماضي، زار خلالها 718 سائح أجنبي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس.