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أغرب واقعة.. سمكة قرش تقبل غواصًا

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:17 م
صدى البلد
نهى حمدي
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يرصد لحظة يمتزج فيها الرعب مع الذهول، عندما أقدم غواص على النزول إلى المحيط أثناء رحلة استكشافية قبالة سواحل كيب تاون في جنوب أفريقيا، واقتربت منه سمكة قرش حتى أصبحا وجها لوجه.

الغريب في الأمر أن سمكة القرش لم تهاجم الغواص بل اقتربت منه وطبعت على رأسه أشبه بـ"قبلة" وحيته ثم استكملت طريقها، كانت هذه اللحظات تمر على الغواص "كيفن شميت" بحذر شديد وظل ساكنًا حتى لا يثير غضب القرش.

ليعبر "شميت" عن تلك اللحظة قائلًا: "كانت لحظة من ذهب لن أنساها إلى الأبد.. كنا على بعد 34 كيلومترا من جنوب غرب كيب بوينت، حيث قضينا أكثر من ساعة وسط المياه مع نحو 7 أسماك قرش".

وأشار "شميت" إلى أن الهدف الأساسي من الفيديو رصد الجانب الجميل لأسماك القرش، فما نعرفه عنها جميعًا هو الجانب السيئ والدماء.

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