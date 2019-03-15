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برلمان

برلماني: حادث نيوزيلندا نتيجة طبيعية لخطاب العنصرية السائد فى العالم

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:50 م
حادث نيوزيلاندا الإرهابي
حادث نيوزيلاندا الإرهابي
ماجدة بدوى
توجه النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وأمين سياسات المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن بخالص التعازى لأسر الشهداء والجرحى بحادث مسجدى نيوزيلندا، مؤكدا أن هذه نتيجة متوقعة لتأجيج خطاب الكراهية الطائفى والعنصري فى عدد من دول العالم فى أوروربا وشمال أمريكا وأستراليا ونيوزلندا التى تروج لذلك الخطاب، ومن بينها للأسف الشديد بعض دولنا العربيةً وذلك دون قصد منها.

وتابع أن صورة المسلمين فى الغرب متأثرة بما ينقله الإعلام الغربى بأن مصدر الإرهاب هُم المسلمون وخاصة العرب منهم، وأن كثيرا من الدول العربية تروج لتلك الأفكار دون قصد فيصبح الإرهاب هو الموضوع الأساسى فى كل خطاب سياسى وإعلامى وكأنه أسلوب حياة فى دولنا العربية والإسلامية، بينما هناك من ناحية أخرى قصور شديد فى مواجهة تلك المفاهيم المغلوطة محليا ودوليا وإبراز التسامح فى الدين الإسلامى والصورة المشرقة للمسلمين الذين ساهموا فى نهضة مختلف البلدان المقيمين فيها وأفادوا بقدر ما استفادوا .

وأكد شريف فخرى أن هناك فراغا كبيرا فى الدعوة الإسلامية الوسطية لم تستطع مؤسسات الدولة أن تعالجه رغم دعوات الرئيس المتكررة لتجديد الخطاب الدينى وأن كثيرا من دعاة الدولة قد يتوفر لديهم العلم ولكن ليس لديهم إما الحضور أو القبول ليصبحوا سفراء لمصر والإسلام فى الداخل والخارج .

وأوضح أن الأمر أصبح يتطلب أكاديميات على أعلى مستوى لتخريج جيل جديد من الدعاة يعرفون لغة العصر ويتقنون اللغات الأجنبية، ودعا أن يكون الممر الموصل بين مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد السيد المسيح مركزا للتواصل الحضارى بين شعوب الأمة الإسلامية وبين مختلف شعوب العالم ويكون مزارا سياحيا لمختلف الزائرين لمصر، لتكون مصر كما كانت دائما منبرا للوسطية ومنارة للتنوير للعالم المتحضر فى الشرق والغرب.

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