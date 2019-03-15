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تعليم

APEC.. نشاط بهندسة عين شمس يحتفل بتدريب 15 ألف طالب بشركات عالمية خلال 13 عاما

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:31 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال عبد الرحمن عدلي، رئيس مؤسسة APEC الطلابية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إنها أكبر مؤسسة طلابية تتعامل فى المسار الذي يخص المجال الهندسى فى مصر، مشيرا إلى أن النشاط بدأ في عام 2006 بهندسة عين شمس، وتأسس النشاط من خلال المهندس هشام ذكى.

وأضاف عدلي، لـ«صدى البلد» أن النشاط في البداية كان يقدم زيارات للشركات وتدريبات لطلبة كهرباء قسم قوى (باور)، ثم أصبح يوفر تدريبات من خلال الشركات للطلاب فى كل أقسام هندسة وخارج هندسة فى كل الجامعات من كل الفرق الدراسية، فى مجال الهندسة ومجال تنمية المهارات الشخصية.

وأوضح رئيس مؤسسة APEC الطلابية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن هدف المؤسسة هو تهيئة أى طالب لسوق العمل بكل المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن الشريك الاساسى للنشاط هو شركة لوريال، وهي من أكبر الشركات فى العالم المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل.

وأكد عبد الرحمن عدلي، أن النشاط استطاع خلال 13 سنة، وهي فترة عمل النشاط منذ التأسيس، أن يوفر فرص تدريبية لأكثر من 15 ألف طالب فى أكبر الشركات العالمية مثل لوريال و شنايدر وأوراكسم، من خلال "ايفينت" يعقد سنويا في الكلية، مشيرا إلى أن فعالية هذا العام ستعقد غدا السبت، وسيتم توفير فرص تدريبية في شركات عالمية للطلاب.

ولفت عدلي، إلى حصول النشاط على المركز الخامس ضمن 251 نشاطا مشاركة في مسابقة مؤسسة شباب القادة ( (YLFوالتي عقدت بروتوكولا مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى لدعم الأنشطة الطلابية.

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