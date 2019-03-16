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ديني

الأزهر العالمي للفتوى: يجوز للمرأة زيارة المقابر لحصول العظة

السبت 16/مارس/2019 - 01:01 ص
زيارة المقابر
زيارة المقابر
محمد شحتة
قال مركز الأزهر العالمي للتفوى الإلكترونية، إنه يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ».

وأضاف المركز، في رده على سؤال "هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟ أنه يشترط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى.

وأشار إلى أن المرأة لا ينبغي عليها أن تعلى صوتها بالبكاء أو العويل عند المقابر فهذا لا يجوز شرعا.

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