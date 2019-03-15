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ديني

خطيب الحرم النبوي: من ترك الصلاة عامدا لا حظ له في الإسلام.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:25 م
خطبة الجمعة من المسجد
خطبة الجمعة من المسجد النبوي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن الصلاة المفروضة هي صلة بين العبد وربه ولا يستقيم الدين إلا بأدائها في أوقاتها.

وأوضح «البدير» خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن الله بيّن للناس معالم دينهم، وأوضح لهم شرائعه، وفرض على عباده المحافظة والمداومة على الصلوات الخمس المفروضات المكتوبات في اليوم والليلة : فقال عزّ وجلّ : «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».

وأضاف أن من ترك الصلاة عامدًا آبيًا من أدائها وقضائها وإقامتها فلا حظ له في الإسلام ومن صلى الصلاة وواظب عليها شهد له بالإسلام ، لما رواه جابر عن عبدالله رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم.

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