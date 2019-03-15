لاستكمال أعمال المترو.. تحويلات في شارع جامعة الدول 3 سنوات

أعلنت وزارة الداخلية، عن البدء فى إجراء تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية بطول 250 مترا وعرض 15 مترا لمدة 3 سنوات.



وجاء فى بيان الوزارة، ان التحويلات فى إطار البدء فى أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق جامعة الدول العربية، والتى تستلزم غلقا جزئيا لشارع جامعة الدول العربية فى الإتجاه القادم من شارع السودان بإتجاه ميدان النصر ، بداية من المنطقة المواجهة لنقطة شرطة الأوقاف ، بطول (250) متر وعرض (15) متر متغير الأبعاد ، حتى المنطقة المواجهة لمبنى الأسواق الحرة مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات بدون تحويلات مرورية ، والتى تستمر لمدة ثلاثة أعوام بداية من يوم الجمعة الموافق 15/3/2019 .



وستنشر الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية ، لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة.