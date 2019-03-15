تصريحات نارية من زيدان بعد عودته لتدريب ريال مدريد

أقيم اليوم أول مؤتمر صحفي للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بعد عودته للتدريب وذلك قبل مواجهة سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الإسباني .



وتحدث الفرنسي في المؤتمر الصحفي عن كل القضايا والتساؤلات الشائكة المتعلقة بالفريق الملكي وقضية لاعب الوسط ايسكو والتعاقد مع كليان امبابي نجم باريس سان جيرمان .



وأكد زيزو في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية : اللاعبون في حالة جيدة للغاية وسعداء بعودتي للتدريب وخلال الثلاث تمرينات الماضية ظهر هذا الأمر بشكل واضح ".



وأضاف الفرنسي :" افضل مايميز الفريق في الوقت الحالي هي الحالة الجيدة و سأستعين بخدمات الجميع خلال الفترة المقبلة واعدهم بالحصول على الفرصة كاملة لتقديم افضل مالديهم ".



وبسؤاله عن المواجهات المتبقية للفريق في الدوري الاسباني قال : المباريات القادمة غاية في الصعوبة وتحتاج للتركيز و سأعتمد على كل اللاعبين وايسكو أحد أهم اللاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة ".



وعن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق قال :" لا افكر في هذا الأمر في الوقت الحالي علينا فقط لعب ال11 مباراة وإنهاء الموسم بشكل جيد ولكن جميع اللاعبين مرتبطون بعقود مع الملكي ،وعاش النادي ظروف صعبة لكنهم قدموا العديد من الأشياء الجيدة ".



وبسؤاله عن ابتعاد جاريث بيل ن مستواه خلال الفترة الماضية قال : لن أتحدث عن جاريث بيل الجميع يعرف من هو وسيتم الاعتماد عليه الفريق مستعد وبيل جاهز ".



وعن التعاقد مع نيمار وكليان امبابي قال :انهما لاعبان في غاية القوة والجميع يعرف مستواهم لكنني أهتم الآن بمواجهة سيلتا فيجو ،لكن احب للغاية فكرة تدريب مبابي ".



وعن المنافسة على بطولة الدوري الإسباني :" لااهتم بالفوز باللقب الان امامنا 11 مباراة ارغب في الفوز بهم فقط ".



وعن عودة البرازيلي مارسيلو إلى المركز الأساسي في الظهير الأيسر في النادي الملكي: مارسيلو في حالة جيدة جدا لكن التدريبات هي من ستحسم الأمور خلال الفترة المقبلة ".



وعن تصريحات رئيس النادي التعاقد مع كليان امبابي قال : " أي مدرب سيكون سعيدًا بتدريب مبابي، لكن أنا لم أطلب أي شيء من الرئيس، هذا ليس الوقت المناسب للحديث في هذا الأمر".



وعن تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة نادي يوفنتوس قال زيزو: " لست مندهشًا من كريستيانو، أنا معجب به بكل تأكيد، لأن ما قام به كان رائعًا للغاية" .



واختتم زيدان تصريحاته قائلا : أنا سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي ومتحمس كأنه اليوم الأول لي في النادي، أريد أن أحيا مغامرة خاصة مع ريال مدريد " .