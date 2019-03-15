خطيب الحرم النبوي يوضح عقوبة تأخير أداء الصلوات عن وقتها.. فيديو

قال الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن العلماء أجمعوا على أن الصلوات الخمس مؤقّتات بمواقيت معلومة محدودة، وأن لوقت الصلاة أولًا وآخرًا لا يحلّ لمسلم أن يصلي صلاة مفروضة قبل وقتها ، ولا يحلّ أن يؤخرها عن وقتها.



وأوضح «البدير» خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن الله تعالى قال: « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا »، منوهًا بأنه كما لا يحل أن يحجّ في غيره أشهره ، ولا أن يقف في عرفة بعد وقته ، ولا أن يقيم الجمعة يوم السبت ، فكذلك لا يحلّ له أن يفرط في مواقيت الصلوات المكتوبات.



وأضاف أنه توعّد الله المصلين الذين يخرجون الصلاة المكتوبة عن وقتها المقدّر لها شرعًا، فلا يصلّونها إلا بعد خروج وقتها فقال عزّ وجلّ : «فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»، مؤكدًا أن تلك حال المنافقين الذين يصلون صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار، ويصلون وفق إرادتهم لا وفق شرط صحة عبادتهم ، يفعلون ذلك تهاونًا وفسقًا ومجونًا واستخفافًا بحقها.