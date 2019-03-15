ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خطيب الحرم النبوي يوضح عقوبة تأخير أداء الصلوات عن وقتها.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:28 م
الصلاة
الصلاة
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن العلماء أجمعوا على أن الصلوات الخمس مؤقّتات بمواقيت معلومة محدودة، وأن لوقت الصلاة أولًا وآخرًا لا يحلّ لمسلم أن يصلي صلاة مفروضة قبل وقتها ، ولا يحلّ أن يؤخرها عن وقتها.

وأوضح «البدير» خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن الله تعالى قال: « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا »، منوهًا بأنه كما لا يحل أن يحجّ في غيره أشهره ، ولا أن يقف في عرفة بعد وقته ، ولا أن يقيم الجمعة يوم السبت ، فكذلك لا يحلّ له أن يفرط في مواقيت الصلوات المكتوبات.

وأضاف أنه توعّد الله المصلين الذين يخرجون الصلاة المكتوبة عن وقتها المقدّر لها شرعًا، فلا يصلّونها إلا بعد خروج وقتها فقال عزّ وجلّ : «فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»، مؤكدًا أن تلك حال المنافقين الذين يصلون صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار، ويصلون وفق إرادتهم لا وفق شرط صحة عبادتهم ، يفعلون ذلك تهاونًا وفسقًا ومجونًا واستخفافًا بحقها.

ترشيحاتنا

الرئاسة: إنشاء أكبر مزرعة بمساحة 60 ألف فدان لإنتاج التمور والعنب بتوشكى ومجتمعات عمرانية جديدة موازية.. صور

كامل الوزير يزور عائلته بالدقهلية ويستمع لشكاوى ركاب قطاره

الدولار يتجه إلى أكبر هبوط في 3 أشهر

فيس بوك يفاجئ مستخدميه بميزة من نوع خاص

شاهد .. لحظة اعتقال مهاجم مسجد نيوزيلندا

اقتصادي: مصر الأولى أفريقيا والثانية عربيا فى أعلى نسبة استثمارات.. فيديو

اتحاد الكرة يتجاهل لاعبا مصريا شهيرا في منتخب فرنسا

49 قتيلا و48 جريحا فى إطلاق نار على مسجدين بـ نيوزيلندا.. فيديو وصور

تصريحات نارية من زيدان بعد عودته لتدريب ريال مدريد

لحظات نقل المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى مستشفى كرايستشيرش.. فيديو

كل ماتريد معرفته عن دور ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

رؤوف خليفة يشيد بمثلث ليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

بيت وردة.. بنت المنيا تحول منزلها لمركز توعية ضد الحروق.. صور

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

فيديو

رضا عبد العال من داخل المطبخ: نفسى أمي تكون لسه عايشة
محافظ الوادي الجديد: تبادل الخبرات مع العرب لتطوير صناعة التمور.. فيديو
عبد المحسن سلامة: تطبيق تفرغ نقيب الصحفيين من الانتخابات القادمة .. فيديو
فيديوجراف| أكبر أزمة في تاريخ فيسبوك
خبير: التجارة البينية بين مصر وأفريقيا لا تتناسب مع تاريخهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟