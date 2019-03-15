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ديني

وزير الأوقاف: البار بوالديه مستجاب الدعوة

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:36 م
بر الوالدين
بر الوالدين
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، أن البار بوالديه مستجاب الدعوة، كما ورد في الحديث الصحيح.

واستشهد «جمعة» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الجامع بمدينة أسوان، بما ورد وفي روايةٍ لمسلم: عن أسير بن جابر -رضي الله عنه-: أنَّ أهْلَ الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ -رضي الله عنه-، وَفِيهمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: «هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرَنِيِّينَ؟» فَجَاءَ ذلِكَ الرَّجُلُ, فَقَالَ عمرُ: "إنَّ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إنَّ رَجُلًا يَأتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، لا يَدَعُ باليَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا الله تَعَالَى فَأَذْهَبَهُ، إلَّا مَوضِعَ الدِّينَارِ أَو الدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

وكان وزير الأوقاف قد قرر نشر خطبة الجمعة أسبوعيًا مترجمة إلى اثنتي عشرة لغة، مضيفًا: أن ذلك في ضوء واجبنا الشرعي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها.

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