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ثقافة

مرشح جائزة نوبل عام 1939 في ضيافة مؤسسة البناء الإنساني

السبت 16/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تستضيف مؤسسة البناء والتنمية ندوة ثقافية تعقد فى السابعة من مساء اليوم السبت، تتناول فكر ووجدان الشيخ طنطاوى جوهرى مرشح نوبل لعام 1939 من خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب فى مناقب الشيخ طنطاوي جوهري لتلميذه زكريا أحمد رشدي الإسكندري"،وهو إصدار جديد يجمع ما بين الوثيقة التاريخية التي توثق لحياة الشيخ الجوهري، أول مصري يرشح لجائزة نوبل لدعوته للسلام العالمي وبين التأكيد على الريادة المصرية في كافة المجالات.

الكتاب صادر عن مشروع النشر أحد مشروعات مؤسسة البناء الإنساني والتنمية، ومن إعداد ومراجعة د.فتحى صالح، حفيد الشيخ طنطاوى جوهري، وهو المؤسس والمدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية.

قال د.فتحى صالح إن الكتاب من الحجم الكبير وحرصنا فيه على توثيق كل معلومة ذكرت فيه بالمستندات، ويعد الكتاب من الكتب المرجعية بحيث يستطيع الدارسين والمهتمين من الرجوع اليه فى اى معلومة تاريخية تخص عصره.

أشار إلى أن الشيخ طنطاوي جوهري العالم المصري والذي رشحه د. مصطفى مشرفه لجائزة نوبل للسلام عام 1939، ويعتبر مثالًا فريدًا للشيخ الأزهري والعالم الشامل الذي يجمع في علمه بجانب المعرفة الدينية من فقه وتفسير، الجوانب الأخرى من علوم طبيعية مثل الفلك والنبات والجغرافيا والفيزياء، انطلاقًا من حبه للتأمل في الكون وقوانينه كجزء من الدين.

بلغت مؤلفات الشيخ "طنطاوي جوهري" ما فوق الثلاثين كتابًا، أهمها تفسيره للقرآن الكريم والمسمى بـ"الجواهر" وكذلك كتاباه "أحلام في السياسة" و "أين الإنسان" وهما كتابان يدعوان للسلام العالمي، مما حدا بالحكومة المصرية للتقدم باسم الشيخ "طنطاوي" للترشيح لجائزة نوبل للسلام بترشيح من الدكتور "مصطفى مشرفة" عميد كلية العلوم آنذاك والدكتور "عبد الحميد سعيد" عضو البرلمان ورئيس الجمعية العالمية للشبان المسلمين. إلا أن القدر عاجل العالم الجليل، حيث إن جائزة نوبل لا تمنح إلا لعبقري يكون على قيد الحياة.

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