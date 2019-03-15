ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عضو إدارة طهطا: 14 ألف جنيه مكافأة للاعبين بعد الفوز على أسوان

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:05 م
هيثم جمعه عضو مجلس
هيثم جمعه عضو مجلس ادارة طهطا
عبدالله هشام
أعرب هيثم جمعة عضو مجلس إدارة نادي طهطا عن سعادته بفوز الفريق على منافسه أسوان بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة ال22 من مسابقة دوري القسم الثاني.

أكد جمعة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: قرر مجلس الإدارة صرف مكافأة إجادة للاعبين والمقدرة بحوالي 14 ألف جنيه بعد المباراة المثيرة والصعبة أمام أسوان وذلك لدعمهم لاستمرار المشوار والدخول في المنافسة=".

وأضاف: المباراة كانت غاية في الصعوبة لولا تركيز اللاعبين علي تحقيق الفوز والفضل يعود لـ أشرف السيد الذي استمر علي العمل معهم لمدة أسبوع لحفظ التكتيك والجمل".

اختتم جمعة تصريحاته قائلا: أغلقنا صفحة أسوان وأصبح التركيز الآن في المباراة القادمة ومجلس الإدارة بالكامل على قلب رجل واحد ويدعمون بكل قوة أشرف السيد لتحقيق هدف الموسم".

موضوعات متعلقة

مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد الفوز على الزمالك

محمد عمر يكشف سر فوز الاتحاد على المصري .. فيديو

مدرب الاتحاد يكشف سبب إصرار لاعبيه على هزيمة «المصري».. فيديو

عضو مجلس إدارة طهطا يكشف آخر استعدادات الفريق للدوري الممتاز ب

عضو مجلس إدارة طهطا: صرف 7500 جنيه مكافأة للاعبين بعد الفوز على سوهاج

طهطا يواجه الألومنيوم وديا استعدادا لتحرير أسوان

ترشيحاتنا

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

في اليوم العالمي لحماية المستهلك.. اكتشف اللبن المغشوش بهذه النصائح

معلومات عن منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا

رؤوف خليفة يشيد بمثلث ليفربول

قرعة دوري أبطال أوروبا .. برشلونة أمام مان يونايتد وتوتنهام يواجه مانشستر سيتي

نيوزيلندا: العثور على متفجرات بحوزة المتهمين بالهجوم الإرهابي على المسجدين.. فيديو

اتحاد الكرة يتجاهل لاعبا مصريا شهيرا في منتخب فرنسا

تعرف على ملهم الفكرة الإرهابية لسفاح مسجدي نيوزيلندا

عمومية العلاج الطبيعي تطالب بمقاضاة وزيرة الصحة بتهمة إثارة الفتن

سيناتور أسترالي يهاجم الإسلام بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي.. ورئيس الوزراء يرد

مبروك كسبت عربية .. مسابقة وهمية على فيس بوك والعصابة تطلب من الضحايا إيداع 13 ألفا فى البنك

فيس بوك يفاجئ مستخدميه بميزة من نوع خاص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

بيت وردة.. بنت المنيا تحول منزلها لمركز توعية ضد الحروق.. صور

فيديو

فيديوجراف | قصة أول دبل كيك في التاريخ.. شيكابالا أبرز منفذيها
بعد هاتريك أتليتكو..رونالدو يتوج بجائزة لاعب الجولة في دوري ابطال اوروبا..فيديو
سر معمرة فرنسية.. تبلغ 122 عاما وتحافظ على رشاقتها.. فيديو
مدحت حامد: المناطق العشوائية أخرجت الكثير من الفنانين.. فيديو
فيديوجراف| قصة أول اغتيال سياسي في تاريخ مصر الحديث

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟