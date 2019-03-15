عضو إدارة طهطا: 14 ألف جنيه مكافأة للاعبين بعد الفوز على أسوان

أعرب هيثم جمعة عضو مجلس إدارة نادي طهطا عن سعادته بفوز الفريق على منافسه أسوان بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة ال22 من مسابقة دوري القسم الثاني.



أكد جمعة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: قرر مجلس الإدارة صرف مكافأة إجادة للاعبين والمقدرة بحوالي 14 ألف جنيه بعد المباراة المثيرة والصعبة أمام أسوان وذلك لدعمهم لاستمرار المشوار والدخول في المنافسة=".



وأضاف: المباراة كانت غاية في الصعوبة لولا تركيز اللاعبين علي تحقيق الفوز والفضل يعود لـ أشرف السيد الذي استمر علي العمل معهم لمدة أسبوع لحفظ التكتيك والجمل".



اختتم جمعة تصريحاته قائلا: أغلقنا صفحة أسوان وأصبح التركيز الآن في المباراة القادمة ومجلس الإدارة بالكامل على قلب رجل واحد ويدعمون بكل قوة أشرف السيد لتحقيق هدف الموسم".