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مرأة

ديور وفيكتوريا بيكهام.. 4 ماركات عالمية وراء أناقة ميجان ميركل

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:01 م
الماركات المفضلة
الماركات المفضلة لميجان ميركل
رشا عوني
نجحت دوقة ساسكس ميجان ميركل في خطف أنظار العالم بإطلالتها وأناقتها منذ أن أصبحت أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية بعد زواجها من الأمير هاري في مايو العام الماضي، وبعدها تغير ذوق ميجان ميركل في الأزياء واختياراتها لملابسها لتصبح أكثر أناقة وفخامة لتتماشى مع كونها أميرة ساسكس.

وبالنظر إلى إطلالات ميجان ميركل، هناك مجموعة من المصممين ودور الأزياء العالمية التي تفضلها ميجان عند اختيارها لملابسها خاصة في المهام الرسمية، فرغم أنها تحرص على التنويع بين الاستايلات والألوان، إلا أن بعض الأسماء في عالم الموضة هي الأقرب لذوق ميجان ميركل.

1- ديور DIOR
من الماركات المفضلة لميجان، وارتدت منها عدة مرات سواء ملابس أو حقائب مميزة وأنيقة، فقد اختارت فستانا أنيقا مميزا خلال زيارتها الرسمية للمغرب، كذلك اختارت إطلالتها بالكامل من ديور في 2018 عند مشاركتها في الاحتفال بالذكرى المئوية للقوات الجوية الملكية في لندن، فدومًا ما تجد فيها ذوقها المختلف.

2- جينفنشي Givenchy
وهي من الماركات المفضلة لميجان، فاختارت منها عدة مرات، وكان من بينها فستان باللون البيج ومزين بحزام على الخصر، وذلك في صيف 2018 في مهمة ملكية بعد زواجها.

3- فيكتوريا بيكهام
يبدو أن ميجان ميركل من أشد المعجبات بتصميمات وذوق المصممة فيكتوريا بيكهام، فقد اختارت من ذوقها عدة مرات، كان آخرها عندما شاركت مع العائلة الملكية في يوم الكومنولث منذ أيام، كذلك اختارت من تصميمات فيكتوريا يوم الاحتفال بأعياد الميلاد في أوائل عام 2019.

4- فالنتينو valentino
وهي أيضًا من دور الأزياء العالمية المقربة لقلب ميجان، واختارت إطلالتها بالكامل من هذه الماركة أثناء زيارتها الرسمية لدولة المغرب، وفي أول يوم بالزيارة تألقت بفستان أحمر من هذه الماركة وكذلك اختارت الحقيبة والحذاء من نفس الدار.

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