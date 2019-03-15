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محافظات

سكك حديد أسوان تستعد لاستقبال ضيوف ملتقى الشباب العربى الأفريقى

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:06 م
سككك حديد أسوان استعدت
سككك حديد أسوان استعدت لإستقبال ضيوف ملتقى الشباب العربى
شاذلى عبد الفتاح
استعدادات متواصلة ومكثفة فى كافة القطاعات الخدمية داخل محافظة أسوان لاستقبال ملتقى الشباب العربى الإفريقى الذى يقام فى الفترة من غدًا السبت 16 إلى 18 مارس الحالى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوفود الشبابية العربية والإفريقية.

وفى قطاع السكك الحديدية قال المهندس حسين الرشيدى رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان عن انتظام سير حركة القطارات القادمة إلى محافظة أسوان من الوجه البحرى ولا سيما أن كافة شبابيك الخاصة بقطع التذاكر تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الركاب.

وأشار رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد إلى أن محطة أسوان استعدت لإستقبال الزائرين والمشاركين فى ملتقى الشباب العربى الأفريقى من خلال توافر التذاكر بأعداد هائلة للمتجهين إلى محافظة أسوان على مدار الساعة لتجنب وجود تكدس أو زحام بين المواطنين.

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