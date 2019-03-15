اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا: أوجه الشكر للفنادق التي استجابت للمبادرة

وجهت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا ومديرها محمد فضل الشكر إلى الفنادق التي استجابت سريعا لمبادرة دعم البطولة.



وقال محمد فضل مدير اللجنة المنظمة إن هدف مصر تقديم بطولة مشرفة للعالم أجمع، وأن تلك الغاية تتحقق بتضافر جهود الجميع.



أوضح فضل "أشكر من استجاب سريعا من الفنادق التي فهمت أننا نتحدث عن مشروع مصري قومي".



وكان فضل قد تحدث عبر وسائل الإعلام يوم الأربعاء لمناشدة الفنادق بالمساهمة في نجاح البطولة، والعمل على تقديم أفضل خدمة وبأفضل صورة ممكنة، في إطار اتفاق يمكن أن يتم سريعا.



وأثنى فضل على الفنادق التي استجابت لمبادرته سريعا، وأفصح "الوقت المتبقي على انطلاق البطولة ضيق. لكن تلك الروح التي رأيتها تجعلني أثق في أننا سنقدم للعالم أفضل صورة ممكنة".



وأتم "وأتمنى وأناشد باقي الفنادق للسير على النهج نفسه. نرغب في نقل أجمل وأفضل صورة لمصر لأننا نخاطب العالم كله".