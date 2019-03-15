سكان المعادى يشكون انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ منصور علي المقيم بشارع الرياض بمنطقة المعادى الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.



وتابع "على"، "نشكو نحن الأهالى من تجمع أعداد كبيرة من الكلاب الضالة الأمر الذى يبعث الخوف والفزع للأهالى خاصة للأطفال والنساء ويمنع الأطفال من النزول من المنازل فى أوقات كثيرة.



وناشد "علي" المسئولين حل المشكلة رأفة بحال الأهالى والأطفال.



يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360..