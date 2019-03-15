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تعليم

دار العلوم بالقاهرة تزور مستشفى 57357.. الاثنين

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:52 م
مستشفى 57357
مستشفى 57357
ياسمين سامي
أعلن مؤمن حسام رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عن تنظيم الكلية رحلة لمستشفي 57357 يوم الاثنين المقبل.

وأوضح حسام لـ"صدى البلد"، أن التسجيل متاح لـ50 طالبا فقط، مؤكدا أن الرحلة مجانية من تنظيم كلية دار العلوم بالتعاون مع اتحاد طلابها كجزء من النشاط الاجتماعي لطلاب الكلية.

وأضاف حسام أنه من المقرر زيارة الأطفال المرضى وتنظيم حفلا لهم وتقديم الهدايا من ميزانية الاتحاد.

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