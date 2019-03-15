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أخبار العالم

أول تعليق من جانتس على اختراق إيران لهاتفه

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:49 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قال رئيس حزب "كاحول لفان"، بيني جانتس، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى السابق، اليوم الجمعة، تعليقا على أنباء تعرض هاتفه للاختراق من الجانب الإيراني، إن هذه الأنباء ثرثرة سياسية تافهة.

واعتبر جانتس أن الحديث عن تعرض هاتفه للاختراق قضية سياسية بحتة، خاصة وأنه يخوص غمار منافسة انتخابية شرسة مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية، قالت إن مسؤولين من الشاباك التقوا جانتس وأبلغوه بأن هاتفه الخلوي تعرض للاختراق من إيران وأن محتويات الهاتف بما في ذلك المراسلات الشخصية وغيرها اصبحت حاليا في أيدي ألد أعداء إيران.

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