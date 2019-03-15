الورداني نائبا عن وزير الرياضة في احتفالات محافظة الفيوم بعيدها القومي

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوسف ورداني مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية للمشاركة في احتفالات محافظة الفيوم بعيدها القومي والذي يأتي تخليدا لذكرى صمود شعب الفيوم العظيم في مواجهة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة ١٩١٩، وشارك في الاحتفال د.محمد حسن نادى معاون الوزير.



تضمن الاحتفال عروض فنية وثقافية ورياضية شاركت بها جميع الإدارات الفرعية للشباب والرياضة بالاشتراك مع كلية التربية الرياضية والمدارس الثانوية الرياضية بالمحافظة بالإضافة إلي مديرية الصحة، وبلغ عدد الشباب المشاركين ما يقرب من ٣٠٠٠ شاب وفتاة.



أهدى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، درع المحافظة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تسلمه يوسف الورداني مساعد الوزير نائبا عنه، وذلك تقديرا للطفرة الشبابية والرياضية التي حدثت في المحافظة في الفترة الأخيرة.



يأتي هذا في إطار المشاركة المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة، في الاحتفال بالأعياد القومية للمحافظات، حرصا منها على تنشيط الذاكرة الوطنية للنشء والشباب وتعريفهم ببطولات آبائهم وأجدادهم على مر العصور.