الملك سلمان وولي العهد يعربان عن تعازيهما في ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان عن تعازيهم الحارة إلى حكومة نيوزيلندا، وذلك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وأدي إلي مقتل 49 شخص وإصابة العشرات.



وأوضح العاهل السعودي وفقا لما ذكره تلفزيون المملكة، أن العمل الإرهابي في نيوزيلندا تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية.



كما وجه الملك والعاهل برقية تعزية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين كرايست تشيرش.



جدير بالذكر أن السفارة السعودية في نيوزيلندا، أعلنت إصابة أحد رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين. وحذرت السفارة السعودية مواطنيها المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش وطالبتهم بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن.