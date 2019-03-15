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أخبار العالم

الشرطة تأخرت 15 دقيقة.. مصاب سعودي في حادث نيوزيلندا يكشف كواليس المجزرة

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:00 م
صورة من حادث نيوزلندا
صورة من حادث نيوزلندا الارهابي
رحيم يسري
كشفت تقارير إعلامية عن هوية أحد مصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، واتضح أنه شاب سعودي يدعى أصيل الأنصاري، الذي نجا من الموت بأعجوبة في الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

ويروي الأنصاري لصحيفة "عكاظ" تفاصيل مذبحة نيوزيلندا الروعة، أنه ذهب رفقة أصدقائه إلى المسجد في كرايست تشيرش لأداء صلاة الجمعة، مؤكدا أن الإرهابي بدأ في إطلاق النار فور انتهاء إمام المسجد من خطبته.

وأضاف: "الحادث تسبب في هلع ورعب للجميع .. بدأنا بالهروب من المسجد، فور مشاهدة الإرهابي لي وأنا افتح الباب للهروب أطلق النار تجاهي وأصابني تحت الركبة.. لم أشعر بشئ كنت خائفا وأحاول الهروب".

ويوضح الأنصاري أنه تمكن من الهروب عن طريق القفز إلى منزل مجاور للمسجد، مضيفا أنه بعد 10 دقائق نقله صاحب المنزل للمستشفى.

وذكرت الصحيفة أن الأنصاري يرقد على سرير في احد المستشفيات منتظرا الانتهاء من الفحوصات الطبية، وأكد أن 3 إرهابيين هاجموا مسجدا آخر في المدينة، مؤكدا أن الشرطة تأخرت نحو 15 دقيقة قبل وصولها إلى مسرح الجريمة في المسجد الذي كان فيه.

كان والد الأنصاري قال صباح اليوم "ذهب ابني للصلاة وفرّ من المسجد وطارده المجرم -السفاح- وأطلق عليه طلقةً واحدةً، وتحصّن ابني بأحد البيوت وأنجاه الله، والحمد لله، على كل شيء"، وتابع "ابني صغير وللتو تخرج في الثانوية، وكل ما أريده تسهيل وصولي إليه، فاليوم هاتفته، وكان مرتبكًا وخائفًا من هول الهجوم، فالموقف صعب وأبلغتني السفارة بإصابته".

وبحسب الشرطة النيوزلندية فإن هجوما إرهابيا على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين.

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