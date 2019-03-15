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رياضة

الشناوي يشارك في مران الأهلي.. صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:07 م
صدى البلد
عدسة / احمد رمضان
شارك محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

وكان اللاعب يعاني من الإصابة في أنكل القدم ، حيث بدأ خلال الأيام الماضية المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات حراس المرمى من أجل تجهيزه.

يذكر ان الأهلي يواجه شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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