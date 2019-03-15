هبوط اضطراري لطائرة تركية في الكويت

هبطت طائرة تركية اضطراريا في الكويت حيث كانت متوجهة من مطار أبو ظبي إلى إسطنبول، وذلك بسبب وفاة راكبة على متن الطائرة.



ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فإن الطائرة التركية أقلعت من مطار أبوظبي متجهة إلى اسطنبول، واثناء الرحلة توفيت راكبة من الجنسية الفنلندية من مواليد 1946 على متنها، ما اضطر الطائرة إلى الهبوط اضطراريا في مطار الكويت.



وأوضحت أنه على الفور توجه رجال الأدلة الجنائية الى الطائرة وقاموا برفع الجثة.

