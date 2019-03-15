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رياضة

قرعة الدوري الأوروبي.. سجل لقاءات آرسنال النني ونابولي

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:39 م
لقطة من احدى مباريات
لقطة من احدى مباريات أرسنال
القسم الرياضي
سحبت منذ قليل في العاصمة السويسرية زيوريخ قرعة دور الـ8 من الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن مواجهة صعبة لأرسنال ولنجمه المصري محمد النني.

وأوقعت القرعة فريق أرسنال في مواجهة نظيره نابولي الإيطالي، وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في ملعب ساو باولو ومباراة العودة في ملعب الإمارات معقل الجانرز، ولكن لصعوبة لعب مباراتين في لندن في نفس اليوم أصبحت مباراة الذهاب على ملعب الإمارات في الحادي عشر من إبريل، ومباراة العودة في الثامن عشر من الشهر نفسه.

ويرصد لكم صدى البلد سجل المباريات التي جمعت بين الفريقين.

واجه الفريقان بعضهما البعض في مباراتين فقط في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013 وكانتا في دور المجموعات للبطولة، انتصر ارسنال في مباراة الذهاب بهدفين، وخسر في المباراة الثانية بهدفين نظيفين أيضًا، ولم يواجه الفريقان بعضهما في أي مباراة أخرى غير تلك المبارتين، سواء في الدوري الأوروبي أو في أي منافسة أخرى.

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قرعة الدوري الأوروبي.. سجل لقاءات آرسنال النني ونابولي

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